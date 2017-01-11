Üzerinden otomobil geçen işçi yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, oto tamirhanesinde çalışan 32 yaşındaki Serdar Ö., liftin üzerinden indirilirken hareket eden otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

On Temmuz Mahallesi'ndaki Acılık Sanayi Sitesi'ndeki iş kazası öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırma liftinin üzerinde tamir edildikten sonra yere indirilen otomobil, iddiaya göre vitesin boşta olması nedeniyle hareket edince Serdar Ö.'nün üzerinden geçti. Çevredekiler aracın el frenini çekerek durdurdu. Ağır yaralanan Serdar Ö., çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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