Son Dakika
Üzerinde battaniye örtülü ceset, Suriyelinin çıktı
ADANA'da, üzerine battaniye örtülü halde yol kenarında bulunan ve yüzünde darp, boynunda ip izi olan cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e (42) ait olduğu saptandı. Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesine dün saat 08.00...
GÜVENLİK 18.12.2019, 10:12
ADANA'da, üzerine battaniye örtülü halde yol kenarında bulunan ve yüzünde darp, boynunda ip izi olan cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e (42) ait olduğu saptandı.
Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesine dün saat 08.00 sıralarında çalışmaya gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Yolu'nun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, bir kişinin üzerine battaniye örtülü halde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede yüz bölgesinde darp, boynunda ip izi olduğu belirlendi.
Ayakkabıları yol kenarında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi örneğinden cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e ait olduğunu saptadı. 2 yıl önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Recep'i öldürenler araştırılıyor.
Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesine dün saat 08.00 sıralarında çalışmaya gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Yolu'nun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, bir kişinin üzerine battaniye örtülü halde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede yüz bölgesinde darp, boynunda ip izi olduğu belirlendi.
Ayakkabıları yol kenarında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi örneğinden cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e ait olduğunu saptadı. 2 yıl önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Recep'i öldürenler araştırılıyor.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10