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Uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında eşini öldüren koca adliyede

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Şükrü Şengül (40), emniyetteki işlemlerinin ardından...

Uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında eşini öldüren koca adliyede

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Şükrü Şengül (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eşi Şükrü Şengül'den şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk eden Döndü Şengül, annesi Satı E.'nin yanına gitti. Boşanmak isteyen 2 çocuk annesi Döndü Şengül'ün şikayeti üzerine Şükrü Şengül'e, 6 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Şükrü Şengül, dün 8 yaşındaki kızını okula bırakan eşini takip etti. Şengül, okuldan eve dönen eşine tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Döndü Şengül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Döndü Şengül'ün cenazesi, Kalecik ilçesinde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Olay sonrası kaçan Şükrü Şengül ise dün öğle saatlerinde Kıbrısköy Mahallesi'nde, üzerindeki tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan Şengül, emniyetteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan çiftin 2 çocuğu, olayın ardından Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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