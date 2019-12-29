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Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini öldürüp, intihar etti
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Ö. (42), eşi Deniz Ö.'yü (40) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Acı haberi alan çiftin 2 kızı ve yakınları, olay yerinde gözyaşı...
GÜVENLİK 29.12.2019, 18:59
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Ö. (42), eşi Deniz Ö.'yü (40) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Acı haberi alan çiftin 2 kızı ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Altındağ'a bağlı Gültepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Deniz Ö., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Dursun Ö.'den boşanma kararı alıp, evi terk etti. Boşanmak istemeyen, işsiz Dursun Ö. ise tehdit savurunca Deniz Ö., eşi hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., bugün öğle saatlerinde, eşinin yeni tuttuğu eve gitti. İkili arasında tartışma çıkarken Dursun Ö., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Dursun Ö. daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup, ateşledi. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptığı kontrolde, Deniz Ö. ile Dursun Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin verildiği çiftin kızları E.Ö. ve C.Ö. ile yakınları, olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Altındağ'a bağlı Gültepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Deniz Ö., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Dursun Ö.'den boşanma kararı alıp, evi terk etti. Boşanmak istemeyen, işsiz Dursun Ö. ise tehdit savurunca Deniz Ö., eşi hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., bugün öğle saatlerinde, eşinin yeni tuttuğu eve gitti. İkili arasında tartışma çıkarken Dursun Ö., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Dursun Ö. daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup, ateşledi. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptığı kontrolde, Deniz Ö. ile Dursun Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin verildiği çiftin kızları E.Ö. ve C.Ö. ile yakınları, olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.
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