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Uzaklaştırma kararı aldırmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, uzaklaştırma kararı aldırmak için kendisini şikayet eden, 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ı (43) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Halit Çadır (59), tutuklu yargılandığı davada, 25...

Uzaklaştırma kararı aldırmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, uzaklaştırma kararı aldırmak için kendisini şikayet eden, 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ı (43) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Halit Çadır (59), tutuklu yargılandığı davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Aralık 2018'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, 3 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılmak isteyen ve uzaklaştırma kararı aldırmak için kendisini şikayet eden Serpil Yıldız ile sokakta karşılaştı. Çadır, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Çadır, yakalanarak, gözaltına alındı. Halit Çadır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Halit Çadır, karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, Serpil Yıldız'ın oğulları E.U., E.U. ve kızı E.U. ile avukatlar da hazır bulundu. Önceki duruşmada Serpil Yıldız'ın kendisine küfrettiğini ve hakarette bulunduğunu öne süren Halit Çadır, bu nedenle tüfeği değnek gibi kullanıp, kadına birkaç kez vurmak için eline aldığını söyledi. Tüfeğin bu sırada ateş aldığını ileri süren Çadır, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu dile getirip, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, eylemin 'tasarlayarak adam öldürme' olmadığına hükmederek, sanık Halit Çadır'a 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

​FOTOĞRAFLI

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