Uyuşturucuyu övünce hakim tepki gösterdi

BOLU'da, 10 kilo esrarla yakalanan Mehmet Gazioğlu (25), yargılandığı davanın duruşmasında esrarın kötü olmadığını, insanı sakinleştirdiğini söyleyince hakim, "Bize esrar mı satmaya çalışıyorsun. Niye esrarı övüyorsun. Merak etme biz esrar almayız, bize satamazsın" diyerek tepki gösterdi.Geçen yıl Ekim ayında Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, TEM yolunda yaptığı operasyonda otomobilde 10 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca, telsiz ve çakar lamba ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Haluk Erten (32) ve Mehmet Gazioğlu'nun Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 10 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkan sanıklardan Mehmet Gazioğlu, suçlamaları kabul ederek, uyuşturucu ticaretini ayağında bulunan sağlık probleminin tedavisi için paraya ihtiyacı olması sebebiyle yaptığını söyledi. Gazioğlu, "Diyarbakır'da diğer sanık Haluk Erten'in inşaatında çalışıyorum. Kendisi patronum olur. Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu maddeyi aldım. İstanbul'a nasıl gideceğimi düşünmeye başladım. Önce otobüsle gitmeyi düşündüm, ancak patronum bana İstanbul'a kızının yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine ona ait araçla bu işi yapmaya karar verdim. Ara ara patronumun aracını şahsi işlerimde kullanmak için alırdım. O gün de 1 saatliğine alarak uyuşturucuyu arka koltuğa, araç tüpünün arasına ve kaput altına koydum. Ancak 4,5 kilo esrarı sığdıramadığım için bagajın içine bıraktım. Daha sonra Kayseri'ye geçtik. Patronumun burada eşi bulunuyordu o kendi evinde konakladı. Ben de bir otelde kaldım. Bir gece burada kaldıktan sonra yola çıktık. Patronum birkaç kez aracın bagajını açtı. Ben maddelerin patronum tarafından görüleceğini düşünerek bagajdaki esrarı yol kenarına gömdüm. Kendimce gömdüğüm yeri kafamda işaretledim. Daha sonra Bolu'da çevirmeye takıldık. Saklamış olduğum maddeler ele geçirildi, pişmanım. Araçta bulunan silahtan haberim yoktu. Telsizi de oyuncak sanmıştım. Araçta çakar lamba bulunduğunu da bilmiyordum" dedi.MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİDiğer sanık Haluk Erten'in araçta bulunan uyuşturucudan haberi olmadığını anlatan Mehmet Gazioğlu, "Patronum araca uyuşturucu koyduğumdan haberdar değildi. Patronuma bu kötülüğü yaptığım için vicdanım rahat değil. Benim yüzümden boş yere cezaevinde yatıyor" dedi. Mahkeme Başkanı Seyfi Han bunun üzerine, "Senin taşıdığın bu uyuşturucu çocuklara gençlere satılacaktı. Onların hayatını karartacaktı. O zaman vicdanın rahat olacak mıydı? Asıl sen bunun vicdan azabını çek" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine esrar maddesinin sağlığa çok zararı olmadığını ifade eden Gazioğlu, "Ben eroin değil, esrar naklediyordum. Esrar o kadar kötü değildir. Ben çok sinirli bir insanım ama esrar içtiğimde kuzu gibi olurum. Bu insanı sakinleştirir" dedi. Mahkeme başkanı Han da sanığın bu sözleri üzerine, "Bize esrar mı satmaya çalışıyorsun. Niye esrarı övüyorsun. Merak etme biz esrar almayız, bize satamazsın" diye konuştu.Haluk Erten ise suçlamaları reddedip, aracıyla uyuşturucu nakli yapıldığından haberi olmadığını söyledi. Diyarbakır'dan İstanbul'a kızını ziyaret için gittiğini söyleyen Erten, yolculukta yalnız kalmamak için yanına Mehmet Gazioğlu'nu aldığını söyleyerek, "Araçta bulunan silah bana aittir. Diyarbakır'da iş yaptığımız için kendimi koruma amacıyla almıştım. Çakar ise aracı aldığımda üzerindeydi. Söktürmeye fırsat bulamamıştım. Telsiz de inşaat işlerinde şantiyede kullandığımız telsizdir" dedi.Mahkeme heyeti duruşmayı, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkında mütalaa hazırlaması için ileri bir tarihe ertelerken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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