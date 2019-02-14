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Uyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişler

DENİZLİ'de durdurulan iki otomobilden birinin motor bölümüne, diğerinin stop lambası içine gizlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 sürücü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Uyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişler
DENİZLİ'de durdurulan iki otomobilden birinin motor bölümüne, diğerinin stop lambası içine gizlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 sürücü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri, kent dışından Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Dün kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Muğla'dan Denizli'ye gelen şüpheli otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, motor kısmına gizlenmiş poşette 2 kilo esrar buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'dan gelen diğer şüpheli otomobili de kente giriş yapmadan durduran ekipler, özel eğitimli narkotik köpeğini de kullanarak araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın sağ arka stop lambası içerisine gizlenmiş pakette 232 gram eroin ele geçirildi. Bu sürücü de gözaltına alındı.
Her iki sürücü de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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