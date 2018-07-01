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Uyuşturucuyu kolundaki alçının içine saklamış

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan D.Z.Y.'nin kolunda bulunan alçı içinde sargı bezi içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 834 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, terörün...

Uyuşturucuyu kolundaki alçının içine saklamış
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan D.Z.Y.'nin kolunda bulunan alçı içinde sargı bezi içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 834 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran günü saat 15.30 sıralarında uygulama noktasında aramalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Risk analizi yapılarak, Hakkari uzantılı uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla görevlilerimizce uygulanan takip ve değerlendirme neticesinde Şırnak il merkezinde bulunan Hakkari ilinden geliş noktasında görev alınmış, kontrol noktasına gelen yolcu otobüsünde bulunan D.Z.Y. şüpheli tavırlar sergilemiş, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden detaylı arama gerçekleştirilmiş. Şüphelinin yapılan kontrollerinde kolunda bulunan sargı ve alçı içerisinde zulalı toplam 1 kilo 834 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. D.Z.Y. gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

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