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Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş

AYDIN'ın merkez ilçesi Efeler'de polisin durdurduğu otobüste, yolcu O.Ö., anüsüne ve iç çamaşırına gizlediği 300 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü...

Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş
AYDIN'ın merkez ilçesi Efeler'de polisin durdurduğu otobüste, yolcu O.Ö., anüsüne ve iç çamaşırına gizlediği 300 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Van'dan Aydın'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bu sabah Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında Van'dan gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan O.Ö.'nün üzerinde ve bagajdaki çantasında arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği Misha'nın da kullanıldığı aramada O.Ö.'nün anüsü ve külodunun içine gizlediği toplam uyuşturucu madde 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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