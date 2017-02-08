Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde ihbar üzerine uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.
Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İcadiye Mahallesi'nde 39 yaşındaki Mustafa G. ve 28 yaşındaki O.K.'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve yanlarındaki kolide 5 kilogram kurutulmuş dişi hintkeneviri ve 100 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa G. tutuklandı. O.K. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
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