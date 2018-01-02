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Uyuşturucuyla yakalanan çift, çocuklarıyla birlikte gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU’da, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi, gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Uyuşturucuyla yakalanan çift, çocuklarıyla birlikte gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU’da, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi, gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında, TEM yolunun İstanbul yönünde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramalarda, farların ve kapıların iç kısımlarına gizlenmiş, 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar bulundu. Araç sürücüsü Emre Ö. (41) ve yanında bulunan eşi F.Ö. (27), gözaltına alındı. Yanlarında bulunan 2 ve 4 yaşındaki çocukları da polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuklardan biri, annesi F.Ö.’nün kucağında, diğer çocuk ise polis tarafından elinden tutularak, adliyeye getirildi.

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