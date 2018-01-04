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Uyuşturucunun etkisiyle çevresine zarar verince sedyeye bağlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırgan davranışlarda bulunan 50 yaşındaki Y.D.Ö., sedyeye bağlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Y.D.Ö. iddiaya göre...

Uyuşturucunun etkisiyle çevresine zarar verince sedyeye bağlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırgan davranışlarda bulunan 50 yaşındaki Y.D.Ö., sedyeye bağlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Y.D.Ö. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra Sağlık Mahallesi Kanalüstü Sokak üzerindeki evine gitti. Uyuşturucunun etkisini göstermesiyle Y.D.Ö., evin içinde fenalaşarak saldırgan tavırlar göstermeye başladı. Evdekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri uyuşturucunun etkisindeki Y.D.Ö.'yü zapt edemeyince sedyeye bağladı. Y.D.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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