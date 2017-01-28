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Uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi merkezli  polisin 'Dezenfekte' adını verdiği operasyonda eroin, esrar, sentetik uyuşturucu bonzai ele geçilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evlerindeki uyuşturucuları...

Uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştılar
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi merkezli  polisin 'Dezenfekte' adını verdiği operasyonda eroin, esrar, sentetik uyuşturucu bonzai ele geçilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evlerindeki uyuşturucuları sobaya atarak yakmaya çalıştı.
Tekirdağ ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul Silivri'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonlara yaklaşık 100 polisi katıldı. Çerkezköy'ün Küme Evleri, Bağlık Mahallesi'ndeki operasyon sırasında uyuşturucu kaçakçılarının evde bulunan uyuşturucuları polisin bulmaması için yanan sobaya attığı belirlendi. Polis, sobadaki uyuşturucuların bir kısmını zarar görmeden ele geçirdi.
Operasyonlarda 132 gram Bonzai, 13 fişek eroin, 3 fişek esrar, 45 fişek Bonzai ve 40  uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili kaçan Cengiz Ç. ile Rıdvan D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların soruşturması da devam ediyor.

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