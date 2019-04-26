Uyuşturucudan yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satarken yakalanan Bilal Yalçın'ın geçen yıl İstanbul'da işlenen cinayetin faili olarak arandığı ortaya çıktı. Üzerinde kardeşine ait kimlik bulunan ve parmak izi incelemesinde gerçek kimliği ortaya çıkan Yalçın, tutuklandı.

Side Turizm Merkezi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, kendisini 'Okan' diye tanıtan şüphelinin, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığını belirledi. Jandarma, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde 18 gram paketlenmiş halde satışa hazır kokain ile kardeşi adına düzenlenmiş kimlik bulunan şüphelinin, parmak izi incelemesiyle Bilal Yalçın olduğu ortaya çıktı.

Yalçın'ın geçen yıl şubat ayında İstanbul'da işlenen bir cinayetin faili olarak 'kasten öldürme' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma', 'mala zarar verme' suçlarından arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Yalçın, tutuklandı.



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