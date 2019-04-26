Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Uyuşturucudan yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satarken yakalanan Bilal Yalçın'ın geçen yıl İstanbul'da işlenen cinayetin faili olarak arandığı ortaya çıktı. Üzerinde kardeşine ait kimlik...

Uyuşturucudan yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satarken yakalanan Bilal Yalçın'ın geçen yıl İstanbul'da işlenen cinayetin faili olarak arandığı ortaya çıktı. Üzerinde kardeşine ait kimlik bulunan ve parmak izi incelemesinde gerçek kimliği ortaya çıkan Yalçın, tutuklandı.
Side Turizm Merkezi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, kendisini 'Okan' diye tanıtan şüphelinin, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığını belirledi. Jandarma, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde 18 gram paketlenmiş halde satışa hazır kokain ile kardeşi adına düzenlenmiş kimlik bulunan şüphelinin, parmak izi incelemesiyle Bilal Yalçın olduğu ortaya çıktı.
Yalçın'ın geçen yıl şubat ayında İstanbul'da işlenen bir cinayetin faili olarak 'kasten öldürme' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma', 'mala zarar verme' suçlarından arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Yalçın, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328