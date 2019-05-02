Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Uyuşturucudan tutuklanan kadın, 2 çocuğuyla cezaevine girdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattığı suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Tuna B. (28) tutuklandı. Tuna B., çocuklarıyla birlikte cezaevine...

Uyuşturucudan tutuklanan kadın, 2 çocuğuyla cezaevine girdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattığı suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Tuna B. (28) tutuklandı. Tuna B., çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.
Manavgat'ın dünyaca ünlü Side turizm bölgesinde çeşitli eğlence mekanlarında şüpheli bir kadının yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri araştırma başlattı. Araştırma sonucunda Tuna B.'nin çeşitli mekanlarda turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Jandarma tarafından evine baskın yapılan Tuna B., 4-5 yaşlarında 2 kız çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 560 gram skunk uyuşturucu maddesi, 110 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Tuna B. adliyeye sevk edildi.
Tuna B., savcılıkta verdiği ifadede eşinden bir süre önce ayrıldığını ve 5 aylık hamile olduğunu belirterek, geçinmek amacıyla uyuşturucu madde satışı yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuna B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Jandarma tarafından gözaltına alındığında evde bakacak kimsesi olmadığı için Tuna B.'nin 2 kız çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye getirildi. Tuna B.'nin savcılık ve sulh ceza hakimliğinde ifade vermesi sırasında jandarma görevlilerinin yanında duran çocuklar, sık sık annelerinin ne zaman geleceğini sordu. Duruşmanın ardından jandarma görevlileri tarafından adliyeden çıkarılan çocuklar anneleriyle birlikte Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328