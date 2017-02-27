Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddasıyla tutuklu olarak yargılanan 25 yaşındaki Cihat Yüksel, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.Olay yaklaşık 2 ay önce İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihat Yüksel'in bir kişiye 1 paket esrar sattığını belirleyen Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 55 PA 962 plakalı otomobilde yakaladı. Yüksel'in üzerinde 4 gram esrar ve 4 ecstacy hap ele geçirilip gözaltına aldı. Şüphelinin evinde de arama yapan polis 2 paket esrar, 1 paket kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve 34 tabanca mermisi ele geçti. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yüksel tutuklanarak cezaevine gönderildi.Samsun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında dava açılan Cihat Yüksel'in yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyetine ifade veren sanık, "Benim uyuşturucu satmakla işim olmaz. Ben uyuşturucu satmışorum. Arabada yanımda bulunan arkadaşlardan çıkan uyuşturucudan haberim yok. Evimde ele geçen hassa teraziyide eşim kullanır. nerede kullandığını bilmem. Sadece bir kez bu terazide satın aldığım uyuşturucuyu satmıştım. Beraatimi isyiromu" dedi.Şüphelinin uyuşturucu sattığı öne sürülen iki tanıktan birisi olan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki U.I. mahkeme heyetine, "Ben uyuşturucu kullanıyorum. Sanığı, ben ve bir arkadaşımız bir araya gelip uyuşturucu uçeriz. Uyuşturucuyu aramızda para toplayıp satın alırız ve birlikte içeriz. Ben sanıktan para karşılığı uyuşturucu almadım" diye konuştu. Diğer tanıkta aynı ifadeyi verdi.İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.