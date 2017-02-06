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Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 6 ay hapis

SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Emre Can Çürtük'e, 6.5 yıl hapis cezası verildi. Olay, 3 ay önce İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele...

Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 6 ay hapis
SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Emre Can Çürtük'e, 6.5 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 3 ay önce İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışma sonrası iddiaya göre uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Emre Can Çürtük'ün evine baskın yaptı. Evinde ve bodrumunda yapılan aramada toplam 33 gram bonzai ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çürtük çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Emre Can Çürtük bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Evde ele geçen uyuşturucu bana ait ancak kimseye satmıyorum. Evin bodrumunda bulunan uyuşturucunun benimle bir ilgisi yok" dedi. İfadenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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