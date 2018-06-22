Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

MERSİN'de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis, 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis, 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI