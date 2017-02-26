Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

SAMSUN'a İstanbul'dan getirilen bin 430 adet ecstasy hap ile birlikte 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü bugün tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir istihbarat sonucu Samsun'a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği öğrendi. İlkadım İlçesi Bartuhane mevkinde bir eve dün operasyon düzenleyen ekipler, Atakan Y.'nin (39) evinin merdiven boşluğunda içinde esrar kırıntıları bulunan valiz buldu. Bulundukları binanın karşısında başka binanın kapıcı dairesi ile bağlantılı ortak kullanılan alanda yapılan aramada ise bir kutu içinde bin 430 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 230 gram esrar maddesi ele geçirdi.Polisler Atakan Y. ile olaya karıştıkları iddia edilen bina kapıcıları Ali R.K. (28), Cihat K.'yı (25), uyuşturucu maddeleri İstanbul'dan aldıkları iddia edilen Yaşar Y. (40) ve Murat B.'yi (35) de Atakum İlçesi'nde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Cihat K., savcılıkça serbest bırakılırken diğer 4 kişi nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti suçu'ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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