Uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

SAMSUN, () - SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu 46 Ecstacy hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekipleri 06 JB 467 plakalı araçtaki şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan sivil ekipler ihbara konu olan aracı İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde hareket halinde olduğunu tespit edip takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan otomobildekiler yere 1 paket esrar attı. Kısa kovalamaca ardından otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, 22 yaşındaki Ersen A. ile araçta bulunan 19 yaşındaki Semanur A., 16 yaşındaki A.U. ve 22 yaşındaki Oğuzhan K.'nın üst araması yapıldı. Yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Bu kez otomobilde arama yapan polis poşet içine 46 Ecstacy hap ele geçirip şüphelileri gözaltına aldı. A.U. yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, asker olduğu ve raporlu olduğu belirlenen Ersen A. ise Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Diğer iki şüpheli ise, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.