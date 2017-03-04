Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

SAMSUN, () - SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu 46 Ecstacy hapla yakalanarak gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne...

Uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

SAMSUN, () - SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu 46 Ecstacy hapla yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekipleri 06 JB 467 plakalı araçtaki şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan sivil ekipler ihbara konu olan aracı İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde hareket halinde olduğunu tespit edip takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan otomobildekiler yere 1 paket esrar attı. Kısa kovalamaca ardından otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, 22 yaşındaki Ersen A. ile araçta bulunan 19 yaşındaki Semanur A., 16 yaşındaki A.U. ve 22 yaşındaki Oğuzhan K.'nın üst araması yapıldı. Yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Bu kez otomobilde arama yapan polis poşet içine 46 Ecstacy hap ele geçirip şüphelileri gözaltına aldı. A.U. yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, asker olduğu ve raporlu olduğu belirlenen Ersen A. ise Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Diğer iki şüpheli ise, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.