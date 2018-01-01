Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yapılan takip çalışmalarında F.S. ile E.A.'nın kiraladıkları İstanbul plakalı araçla Fuar Caddesi'nde 1 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Polisin müdahalesi sonucu uyuşturucu madde alan şüpheliden 5 Ecstasy, uyuşturucu satıcısı F.S.'den şüpheliden 7 adet Ecstasy ele geçirildi. F.S. ile E.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yapılan takip çalışmalarında F.S. ile E.A.'nın kiraladıkları İstanbul plakalı araçla Fuar Caddesi'nde 1 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Polisin müdahalesi sonucu uyuşturucu madde alan şüpheliden 5 Ecstasy, uyuşturucu satıcısı F.S.'den şüpheliden 7 adet Ecstasy ele geçirildi. F.S. ile E.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.