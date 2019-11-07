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Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
ADIYAMAN'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler M.T ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete...
GÜVENLİK 07.11.2019, 14:11
ADIYAMAN'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler M.T ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T’nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler M.T ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T’nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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