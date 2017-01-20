Uyuşturucu ticaretine 12.5'ar yıl hapis cezası

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Mehmet Tolga Çağlayan ile 18 yaşındaki Furkan Karaman, 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık 19 yaşındaki Muhsin A.K. ise beraat etti.

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Muhsin A. K., Furkan Karaman ve Mehmet Tolga Çağlayan, Atakum İlçesi'nde takibe aldı. Polis takip sırasında şüphelilerin bonzai sattığı 5 kişiyi yakaladı. 5 kişi üzerinden şüphelilerden para karşılığı satın aldıkları 11 paket bonzai ele geçti.

Soruşturmayı genişleten polis, satıcı olan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Bonzai satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 kişiden Mehmet Tolga Çağlayan ile Furkan Karaman tutuklandı. Muhsin A.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan Mehmet Tolga Çağlayan ile Furkan Karaman bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuksuz sanık Muhsin A.K. ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyetine ifade veren her iki sanık suçsuz olduklarını belirterek uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanığın ise beraatine karar verildi.

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