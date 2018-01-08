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Uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

AMASYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Amasya merkezli 3 ilde 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü...

Uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
AMASYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Amasya merkezli 3 ilde 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip ardından Amasya, Tokat ve Tunceli'de uyuşturucu ticareti yatıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde polis ve jandarma tarafından yapılan aramalarda satışa hazır 'fişek' olarak nitelendirilen paketler halinde toplam 18.38 gram esrar, ses ve gaz fişeği atan 3 tabanca ile 10 gaz fişeği, 'Tek kırma' tabir edilen tüfek ve 7.65 çapında tabanca mermileri ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla dün Suluova Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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