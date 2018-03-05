Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN, () - SAMSUN'da, polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Orhan B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir kişide 2,12 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan sorgusunda uyuşturucu maddesi Orhan B. isimli kişiden satın aldığını söylemesi üzerine ekipler, aynı mahallede bulunan şüphelinin evine baskın düzenledil. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 paket halinde 476 gram bonzai ele geçirildi. Orhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.