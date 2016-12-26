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Uyuşturucu ticaretinden mahkum oldu, kardeşi beraat etti

SAMSUN'da 'Uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Serdar Sakarya 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi 22 yaşındaki Recep Sakarya ise beraat etti. Olay yaklaşık 3 ay önce İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi'nde...

Uyuşturucu ticaretinden mahkum oldu, kardeşi beraat etti
SAMSUN'da 'Uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Serdar Sakarya 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi 22 yaşındaki Recep Sakarya ise beraat etti.
Olay yaklaşık 3 ay önce İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmada, iddiaya göre Recep ve Serdar Sakarya kardeşlerin uyuşturucu ticareti yaptıkları önü sürüldü. Polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 poşet halinde satışa hazır yaklaşık 80 gram esrar ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Recep ve Serkan Sakarya kardeşler bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Recep Sakarya, suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanık ise, "Uyuşturucu madde kullanıyorum. Uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Ekonomik sıkıntıya girdim. Esrarın bir kısmını sattım. Pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum" diye konuştu.
İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Sakarya'yı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Recep Sakarya'nın ise beraatine karar verildi.

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