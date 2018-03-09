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Uyuşturucu ticaretinden beraat eden sanığa hakimden nasihat

ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ö.B.(18), delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme başkanı Ö.B.'ye, "Bunun bir kırıntısıyla yakalanmış olsaydın buradan 15 yıl hapis cezasıyla gidecektin. Buna...

Uyuşturucu ticaretinden beraat eden sanığa hakimden nasihat
ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ö.B.(18), delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme başkanı Ö.B.'ye, "Bunun bir kırıntısıyla yakalanmış olsaydın buradan 15 yıl hapis cezasıyla gidecektin. Buna değer diyorsan, hayat senin" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aralık 2016'da yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Ö.B.'yi gözaltına aldı. Evinde ve üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanılmayan Ö.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ö.B. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Ö.B., "Ben satmadım. Bir kere içtim, onda da ailem kızdı. Daha da kullanmadım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, bir daha bu suçla karşısına çıkmamasını söylediği Ö.B.'ye, "Şunun bir kırıntısıyla yakalanmış olsaydın buradan 15 yıl hapis cezasıyla gidecektin. Buna değer diyorsan, hayat senin" dedi.

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