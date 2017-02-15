Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12.5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan Emrah Yapal, 12.5 yıl hapis, 6 bin 740 lira para cezası aldı. Polis ekipleri, geçen yıl 13 Nisan’da Argıncık Karakolu önünde...

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12.5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan Emrah Yapal, 12.5 yıl hapis, 6 bin 740 lira para cezası aldı.
Polis ekipleri, geçen yıl 13 Nisan’da Argıncık Karakolu önünde bir kavgaya karışan Hakan G.’nin yapılan üst aramasında bonzai ele geçirildi. Hakan G., bonzaiyi, 26 yaşındaki Emrah Yapal’dan satın aldığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri Yapal’ın evinde arama yaptı. Şüphelinin evinde 0.70 gram bonzai ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yapal hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan sanık, "Beraatımı istiyorum. Takdir mahkemenizindir" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Yapal’a 12.5 yıl hapis ve 6 bin 740 lira para cezası verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.