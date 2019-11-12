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Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 12.11.2019, 10:11
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetleme yaparken, 3 kişi, polis görünce kaçmaya başladı. Silahlı oldukları öne sürülen kişiler, kovalamaca sırasında İskenderun Devlet Hastanesi civarında bir binaya girdi. Polisler, binanın etrafını sararken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetleme yaparken, 3 kişi, polis görünce kaçmaya başladı. Silahlı oldukları öne sürülen kişiler, kovalamaca sırasında İskenderun Devlet Hastanesi civarında bir binaya girdi. Polisler, binanın etrafını sararken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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