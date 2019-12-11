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Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis
KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Özgür S. (35), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu, 26 Temmuz'da...
GÜVENLİK 11.12.2019, 15:14
KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Özgür S. (35), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu, 26 Temmuz'da gözaltına alınan Özgür S.'nin üst armasında 12.9 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Özgür S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açılan Özgür S., Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Özgür S., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özgür S.'yi, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu, 26 Temmuz'da gözaltına alınan Özgür S.'nin üst armasında 12.9 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Özgür S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açılan Özgür S., Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Özgür S., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özgür S.'yi, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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