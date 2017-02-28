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Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da cami yanında esrar ve bonzai sattıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanıktan Yasin Özbey 20 yıl 7 ay 15 gün, Coşkun Yurttav ile Ogün Altuntaş ise 13'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun...

Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da cami yanında esrar ve bonzai sattıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanıktan Yasin Özbey 20 yıl 7 ay 15 gün, Coşkun Yurttav ile Ogün Altuntaş ise 13'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Ocak ayında, merkez İlkadım İlçesi'nde oturan Yasin Özbey, Coşkun Yurttav ve Ogün Altuntaş'ı, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirleyip takibe aldı. 5 kişiye cami yanında esrar ve bonzai sattıkları belirlenen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 ayrı kişiye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan ve daha önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Coşkun Yurttav ile Ogün Altuntaş duruşmaya gelmedi. Bir cinayet davasından tutuklu bulunan ve uyuşturucu davasından tutuksuz yargılanan diğer sanık Yasin Özbey ise duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetine ifade veren Yasin Özbey, "Ben babamın ölümünden sonra uyuşturucu kullanmaya başladım. Ancak uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Yasin Özbey'i iki ayrı olayda cami yanında bonzai ve esrar satmak suçlarından toplam 20 yıl 7 ay 15 güne, diğer iki sanığı ise 13'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

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