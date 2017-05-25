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Uyuşturucu tacirlerine 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Murat Karagüzel ile 24 yaşındaki Aykut Süzgüner, 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay yaklaşık 5 ay önce...

Uyuşturucu tacirlerine 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Murat Karagüzel ile 24 yaşındaki Aykut Süzgüner, 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay yaklaşık 5 ay önce Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aykut Süzgüner'i boş binada iki kişiye bonzai satarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinden 7 paket bonzai ve 60 gram esrar çıktı. Yapılan soruşturmada suç ortağı olduğu tespit edilen Murat Karagüzel de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Aykut Süzgüner ile Murat Karagüzel bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren iki sanık suçsuz olduklarını söyledi. İfadelerinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti her iki sanığı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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