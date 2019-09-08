Uyuşturucu şüphelisi suçüstü yakalanınca bayılma numarası yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, iki gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Ş., bu kez yapılan baskında uyuşturucu kullanırken, suçüstü yakalandı. 4 şüphelinin de yakalandığı baskında, Mustafa Ş., polisleri görünce kendisini yere atıp, bayılma numarası yaptı.

​İnegöl'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen gün, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine takibe aldığı 3 şüphelinin iş yerine, operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada 300 gram esrar maddesi, uyuşturucu öğütmek için kullanılan aparatlar ile uyuşturucudan elde edilen 2 bin 500 TL ele geçirilirken, S.E., F.H., ile Mustafa Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Ş. adliyeye sevk edilirken S.E., F.H. serbest ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından takibe devam eden polis ekipleri, iş yerine bir kez daha operasyon düzenledi. İş yerinde uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan şüphelilerde Mustafa Ş., polis ekiplerini görünce kendini yere atıp, bayılma numarası yaptı. Yapılan baskında S.E., M.E., S.Ş., ve S.T., polis ekiplerince emniyete götürülürken, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Mustafa Ş., burada yapılan kontrolün ardından gözaltına alındı.



