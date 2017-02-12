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Uyuşturucu şüphelileri kendilerini gözaltına almak isteyen 2 polisi yaraladı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere demir çubuklarla saldırdı. Yaralanan 2 polis hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler gözaltına alındı....

Uyuşturucu şüphelileri kendilerini gözaltına almak isteyen 2 polisi yaraladı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere demir çubuklarla saldırdı. Yaralanan 2 polis hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi 313 Sokak'ta meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen adrese baskın yaptı. Polisler, burada 3 kişiyi gözaltına almak istedi. Ancak şüpheliler, demir çubuklarla polislere saldırdı. Polislerden biri başından, biri de elinden yaralandı. Polisler, telsizle takviye isteyince, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Yaralı polis memurları Selahattin Özdemir ve Halil Aydın, çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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