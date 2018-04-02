Uyuşturucu şüphelileri beton mikserine çarpınca yakalandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öne sürülen iki kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobille beton mikserine çarpınca yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 ZB 132 plakalı beyaz otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Otomobilin izini süren polis, Kepez Seyir Terası'ndan kent merkezine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu otomobil, Çakırlar Kavşağı'na gelindiği sırada polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler, otomobili Çakırlar Kavşağı'na sürerek hızla kaçmaya çalıştı. Bu sırada çok sayıda resmi ve sivil polis tarafından etrafı sarılan şüpheliler otomobilin kontrolünü yitirdi. Bir beton mikserine arkadan çarpan otomobilin hava yastıkları patladı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde sıkışan şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

Şüpheliler kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.



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