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Uyuşturucu soruşturmasında uzman çavuştan 'rüşvet' alan astsubay tutuklandı

TEKİRDAĞ'da, hakkında uyuşturucu kullanmaktan soruşturma başlatılan uzman çavuş S.D.'ye, iddiaya göre "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek 10 bin TL rüşvet alan astsubay O.Ç., suçüstü yakalanarak tutuklandı. Tekirdağ'daki...

Uyuşturucu soruşturmasında uzman çavuştan 'rüşvet' alan astsubay tutuklandı
TEKİRDAĞ'da, hakkında uyuşturucu kullanmaktan soruşturma başlatılan uzman çavuş S.D.'ye, iddiaya göre "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek 10 bin TL rüşvet alan astsubay O.Ç., suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Tekirdağ'daki bir askeri birlikte görevli uzman çavuş S.D., hakkında uyuşturucu bulundurma ve kullanmaktan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, soruşturmayı yürüten komutanlıkta görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş O.Ç., "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek S.D.'den 10 bin TL rüşvet istedi. Bunun üzerine uzman çavuş S.D., durumu anlattığı komutanlarının bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu.
Çalışma başlatan polis ekipleri, uzman çavuş S.D.'nin astsubay O.Ç.’ye vermek üzere olduğu 10 bin TL'nin seri numarasını alarak, her iki kişinin buluşmaları ile ilgili fiziki takibe başladı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şahısların buluşma yeri olan 100'üncü Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan bir çay bahçesinde gerekli tertibatı alarak beklemeye başladı. Çay bahçesine S.D. ve O.Ç. birlikte gelip konuşmaya başladıktan sonra, uzman çavuş, çantasından seri numaraları alınmış paraları astsubay O.Ç.'ye verdi. O.Ç., paraları alıp çay bahçesinden ayrıldığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay O.Ç., tutuklandı.

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