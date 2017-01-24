Uyuşturucu şebekesine operasyon, anne-oğul da gözaltında

KONYA'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, aralarında anne ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası operasyon için düğmeye bastı. Bugün sabah merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle ve Doğanlar Mahallesi'nde yapılan eşzamanlı operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen Dudu G. ve oğlu Ali G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI