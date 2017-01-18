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Uyuşturucu şebekesine operasyon: 27 gözaltı

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, 160 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kilis-Gaziantep-Adana arasında faaliyet...

Uyuşturucu şebekesine operasyon: 27 gözaltı
ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, 160 kilo esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kilis-Gaziantep-Adana arasında faaliyet gösteren bir şebekenin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceğini belirledi. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından polis, 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise toplam 160 kilo esrar, 2 av tüfeği, uyuşturucuyu tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Adana'ya getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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