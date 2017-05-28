Uyuşturucu satmakla suçlanan 3 genç beraat etti

Bahri KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, evde uyuşturucu kullanırken yakalanıp tutuklanan ikisi üniversite mezunu 3 genç, 'uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddiasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti. 110 gün tutuklu kalan Mustafa S.'nin avukatı Hacı Hakan Ağcakanat, 45 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Geçen yıl eylül ayında iddiaya göre Gürkan Burak G. (26), Bekir Umut C. (23) ve Mustafa S. (25), Alsancak'taki bir evde uyuşturucu madde kullandı. İlerleyen saatlerde Gürkan Burak G., bir arkadaşına cep telefonundan 'Beni kaçırdılar, eve kapattılar, silahlılar' diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi. Bildirilen adrese baskın yapan polis, içeriden uyuşturucu madde kokusu geldiğini tespit edip arama yaptı. Evin çatı katında ve salonda yapılan aramada 194 gram kokain ile bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan evdeki 3 genç, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı 3 sanık hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

'BORCUNU ÖDEMESİNİ İSTEDİM'

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Mustafa S. ifadesinde şöyle dedi:

"Gürkan Burak G. yanında iki üç arkadaşı ile eve geldi. Arkadaşları uyuşturucu kullanıp gitti. Burak'tan bana olan borcunu ödemesini istedim. Parayı vermedi. Ben de dışarı çıkmasını engellemek için kapıyı kapattım. Cep telefonunu da aldım. Daha sonra cep telefonunu bulup mesaj atmış. Evde ele geçen kokain poşetinin bir tanesi bana ait. Diğerleri kime ait bilmiyorum. Polis, çatıdan esrar maddesini bulup getirdi. Biz evde kimseyi zorla tutmadık." dedi.

Diğer anıklar da benzer ifadeler verip, uyuşutucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Dava aşamasında 3 sanık da tahliye edildi.

BERAAT ETTİLER

Yapılan son duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mustafa S.'nin avukatı Hacı Hakan Ağcakanat, evde yapılan aramanın usulsüz olduğunu, müvekkilinin ve diğer sanıkların uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını belirtip beraatini istedi. Diğer iki sanığın avukatı da aynı yönde talepte bulundu. Duruşma savcısı da avukatların talepleri doğrultusunda beraat kararı verilmesi yönünde mütalaada bulundu. Mahkeme heyeti de 3 sanığın beraatine karar verip, davayı bitirdi.

Beraat eden ve bu olaydan dolayı 110 gün cezaevinde tutuklu kalan Mustafa S.'nin avukatı Hacı Hakan Ağcakanat, haksız tutuklama nedeniyle Maliye Bakanlığı'na karşı 30 bin lirası manevi, 15 bin lirası maddi, toplam 45 bin lira tazminat talebiyle dava açacaklarını söyledi.

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