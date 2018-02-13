Uyuşturucu satışından biri polis 5 kişiye tutuklama

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında açığa alınan bir polis memurunun bulunduğu 5 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı-Antakya Karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdurdukları bir araçta 2 kilogram takoz esrar ele geçirdi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada esrarın alıcısı M.K. (36), esrarın satılmasında aracı olan ve Mardin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru H.G. (34), yine satışa aracı olan E.B. (37), D.C. (40) ile M.C. (31) gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, esrarı Reyhanlı’da M.K.’ya satacakları ve satış karşılığında da yaklaşık 10 bin lira alacakları belirlendi. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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