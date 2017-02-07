Üyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturucu satmak suçundan yargılanan 27 yaşındaki Ümit Sondaş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 18 Aralıkta Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Turgutreis Mahallesi, Nuryurt sokakta uygulama yapan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Amirliğine bağlı polis ekipleri, bir taksi içinde uyuşturucu kullanan 3 kişiyi yakaladı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 3 kişi, uyuşturucuyu 20 TL karşılığında Ümit Sondaş'tan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine yapılan operasyonda evinde yakalanan Ümit Sondaş, mahkemece tutuklandı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen davada tutuklu Ümit Sondaş ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık,"Bana iftira atıyorlar. Ben, uyuşturucu satıcısı değilim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tanık ifadelerinin dinlenmesinden sonra Ümit Sondaş'ın uyuşturucu satıcısı olduğuna kanaat getirerek 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.