Uyuşturucu satıcısına 12.5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan 26 yaşındaki Tolga Karakaş 12.5 yıl hapis, 740 lira para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 14 Aralık'ta istihbari bilgi alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tolga Karakaş'ı bir arkadaşı ile oturduğu sırada yakaladı. Arama yapılan Karakaş'ın üzerinde 25 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Karakaş hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından son sözleri sorulan Karakaş şöyle dedi:

"Uyuşturucuyu yakalanmadan 2- 3 saat önce içmek için 20 liraya satın almıştım. Birazını içtim geri kalanı da cebimde duruyordu. Yanımda bulunan E.Y. çocukluk arkadaşım olur. Kendisine uyuşturucu satışı yapmadım. Kardeşim trafik kazası geçirdi. Annem ve babam yaşlı insanlar. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığa 12.5 yıl hapis, 740 lira da para cezası verdi.