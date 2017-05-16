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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 38 yaşındaki Yaşar Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün merkez Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele...

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 38 yaşındaki Yaşar Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün merkez Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolda yürüyen 22 yaşındaki H.A.'nın durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında H.A.'nın üzerinde 3 gram esrar ele geçti. Polis esrarı satan kişinin Yaşar Kahraman olduğunu belirledi. Kullanıcı olarak ifadesi alınan H.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşar Kahraman ise polis tarafından gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve işyerinde yapılan aramada toplam 350 gram esrar, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 39 mermi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Yaşar Kahraman, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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