Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

SAMSUN'da uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 35 yaşındaki Eren Karaduman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Eren Karaduman'ı...

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
SAMSUN'da uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 35 yaşındaki Eren Karaduman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Eren Karaduman'ı takibe aldı. Polis dün şüpheliyi bir kişiye bonzai satarken suçüstü yakaladı. Alıcı ve şüpheli yere birer paket bonzai attı. Uyuşturucu alıcısı ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Karaduman'ın İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise iki farklı yere gizlenmiş toplam 8 gram bonzai ve 3 ecstasy hap ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren Karaduman savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55