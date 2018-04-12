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Uyuşturucu satıcısı İranlı tutuklandı

DENİZLİ'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...

Uyuşturucu satıcısı İranlı tutuklandı
DENİZLİ'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran vatandaşı M.A.'nın kaldığı apart dairesine, dün operasyon düzenledi. M.A. operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 sahte pasaport, 390 uyuşturucu hap ile 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

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