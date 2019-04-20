Uyuşturucu satıcısı, aksayarak yürüyünce yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen uyuşturucu satıcısı B.Ö., aksayarak yürüyünce yakayı ele verdi. Ayakkabısının içinde 60 gram metamfetamin ile yakalanan B.Ö. ile aynı araçtaki, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde kimlik kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu. Araçtan inen 6 kişiden, aksayarak yürüyen B.Ö.'nün (22) durumundan şüphelenen polisler, ayakkabısını çıkarmasını istedi. B.Ö. ayakkabısını çıkarınca patladığı belirlenen torbadaki uyuşturucu döküldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, B.Ö.'nün satmak amacı ile 60 gram metamfetamini ayakkabısının içine zulaladığı tespit edildi. Kimliğinin sahte olduğu saptanan S.K. (26) hakkında da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

​Gözaltına alınan 2 şüpheliden S.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI