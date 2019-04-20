Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Uyuşturucu satıcısı, aksayarak yürüyünce yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen uyuşturucu satıcısı B.Ö., aksayarak yürüyünce yakayı ele verdi. Ayakkabısının içinde 60 gram metamfetamin ile yakalanan B.Ö. ile aynı...

Uyuşturucu satıcısı, aksayarak yürüyünce yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen uyuşturucu satıcısı B.Ö., aksayarak yürüyünce yakayı ele verdi. Ayakkabısının içinde 60 gram metamfetamin ile yakalanan B.Ö. ile aynı araçtaki, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde kimlik kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu. Araçtan inen 6 kişiden, aksayarak yürüyen B.Ö.'nün (22) durumundan şüphelenen polisler, ayakkabısını çıkarmasını istedi. B.Ö. ayakkabısını çıkarınca patladığı belirlenen torbadaki uyuşturucu döküldü.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, B.Ö.'nün satmak amacı ile 60 gram metamfetamini ayakkabısının içine zulaladığı tespit edildi. Kimliğinin sahte olduğu saptanan S.K. (26) hakkında da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
​Gözaltına alınan 2 şüpheliden S.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328