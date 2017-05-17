Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Uyuşturucu satıcısı 7 sanığa hapis ve para cezası

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan 10 sanıktan 7’sine çeşitli hapis hapis ve para cezaları verilirken, 3 sanık beraat etti.  Kayseri 1 'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen...

Uyuşturucu satıcısı 7 sanığa hapis ve para cezası

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan 10 sanıktan 7’sine çeşitli hapis hapis ve para cezaları verilirken, 3 sanık beraat etti. 
Kayseri 1 'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Rıdvan Demir, Hüseyin Kuzucuoğlu, Cuma Öztürk, Yunus Boyoğlu, Mahmut Kaya ile tutuksuz sanıklar Murat Koçyiğit, Mikail Şen, Ayhan Özcan, Cihan Yıldız ve Oğuzhan Güngör hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar uyuşturucu satıcısı olmadıklarını, uyuşturucuyu kullandıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Cuma Öztürk ve Mahmut Kaya’ya 15’er yıl 7’şer ay hapis bin 240 lira para cezası, Rıdvan Demir ve Hüseyin Kuzucuoğlu’na 10’ar yıl 5’er ay hapis, 820 lira para cezası, Yunus Boyoğlu’na 8 yıl 4 ay hapis cezası, Murat Koçyiğit’e 6 yıl 3 ay hapis, 500 lira para cezası verdi. Mikail Şen’e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer sanıklar Cihan Yıldız, Oğuzhan Güngör ve Ayhan Özcan da beraat etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246