Uyuşturucu satıcısı 7 sanığa hapis ve para cezası

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan 10 sanıktan 7’sine çeşitli hapis hapis ve para cezaları verilirken, 3 sanık beraat etti.

Kayseri 1 'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Rıdvan Demir, Hüseyin Kuzucuoğlu, Cuma Öztürk, Yunus Boyoğlu, Mahmut Kaya ile tutuksuz sanıklar Murat Koçyiğit, Mikail Şen, Ayhan Özcan, Cihan Yıldız ve Oğuzhan Güngör hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar uyuşturucu satıcısı olmadıklarını, uyuşturucuyu kullandıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Cuma Öztürk ve Mahmut Kaya’ya 15’er yıl 7’şer ay hapis bin 240 lira para cezası, Rıdvan Demir ve Hüseyin Kuzucuoğlu’na 10’ar yıl 5’er ay hapis, 820 lira para cezası, Yunus Boyoğlu’na 8 yıl 4 ay hapis cezası, Murat Koçyiğit’e 6 yıl 3 ay hapis, 500 lira para cezası verdi. Mikail Şen’e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer sanıklar Cihan Yıldız, Oğuzhan Güngör ve Ayhan Özcan da beraat etti.