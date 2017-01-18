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 Uyuşturucu satıcısı 5 paket eroinle yakalandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - DÜZCE'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, üzerinde satışa hazır halde 5 paket eroin ile sahte kimlik ele geçirildi. İl...

 Uyuşturucu satıcısı 5 paket eroinle yakalandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - DÜZCE'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, üzerinde satışa hazır halde 5 paket eroin ile sahte kimlik ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında S.A., Ağa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başka bir isim adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile satışa hazır hale getirilmiş 5 paket eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A'nın 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 4 yıl 5 ay hapis cezası olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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