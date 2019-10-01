Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin, polisin teknik takibinden kurtulmak için müşterilerine telefonda, 'Şekerleriniz hazır', 'Annem çok güzel kurabiye yaptı', 'Çayım demli oldu, bize gel beraber içelim' şeklinde şifreli mesajlar verdikleri ortaya çıktı.Muğla İl Emniyet Müdürülüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan takipler sonunda uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 2 şüphelinin otomobili, dün saat 20.00 sıralarında, Fethiye ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelilerin evinde ise 4 parça halinde 25 gram skunk, içlerine uyuşturucu karıştırılmış 3 çubuklu şeker, 6 kurabiye, 19 poşet çay ve 1 esrarlı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., bugün adliyeye sevk edilecek.Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişiler ile telefonda, 'Şekerleriniz hazır', 'Annem çok güzel kurabiye yaptı', 'Çayım demli oldu, bize gel beraber içelim' şeklinde şifreli konuştuğu ortaya çıktı.