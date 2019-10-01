Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır (2)

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ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla...
GÜVENLİK 01.10.2019, 14:31
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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